La metamorfosi di una farfalla è una trasformazione che, in natura, avviene continuamente, senza che i nostri occhi distratti se ne accorgano. Ma poterla osservare da vicino, in ciascuna delle sue fasi, è un evento piuttosto raro.



La fotografa francese Veronique Brosseau Matossy (qui il suo blog), specializzata in macro di insetti, ha documentato i vari passaggi della nascita di una Vanessa del cardo (Vanessa cardui) un lepidottero diffuso in tutti i continenti.



Le uova di questo insetto si chiudono a 3-5 giorni dalla deposizione e il bruco impiega poco più di una settimana per trasformarsi in crisalide. A quest'ultima servirà un analogo periodo di tempo - dai 7 agli 11 giorni - per tramutarsi in farfalla. In questa sequenza fotografica vedremo proprio la fase finale della metamorfosi (nello scatto, la farfalla inizia a emergere dalla crisalide).

Foto: © Veronique Brosseau Matossy