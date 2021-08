Un Bolinopsis infundibulum, ctenoforo tentacolato. Gli ctenofori, letteralmente "portatori di pettini", devono il loro nome alle minuscole ciglia vibranti disposte una accanto all’altra, come in un pettine, lungo sottili bande longitudinali che attraversano il corpo: sebbene non siano in grado di nuotare attivamente, i pettini servono agli ctenofori per muoversi nell'acqua e diventano iridescenti quando illuminati. Aleksei Miroliubov | Shutterstock