In Europa aumenta il rischio di malattie tropicali portate dalle zanzare

Cantina, box. Se assomiglia più a un deposito che a uno spazio in cui tenere l'auto o le cose che non servono in casa, è l'habitat ideale di roditori e insetti striscianti. Per tenerli lontani coprite ogni sfogo d'aria con delle reti zincate, e imballate ciò che non serve nella plastica piuttosto che nelle scatole di cartone, evitando di accatastare tutto contro le pareti. E tenete presente che i topi non camminano soltanto rasente i muri, ma sono in grado di saltare fino a 25 cm in altezza.

