Scoperti in Australia i resti di un "drago volante"

Pterosauro

Lo pterosauro aveva un'apertura alare che arrivava fino a 5 metri che gli permetteva di volare fino a 170 km orari. Si cibava di pesce, per questo era in grado anche di nuotare, e alcune specie di pterosauro avevano una sacca come quella dei pellicani per contenere le prede. Tuttavia, è molto improbabile che fossero abbastanza forti da trasportare il peso di un umano, come accade nel film.

