Come altri dinosauri estremamente lunghi, il Supersaurus – così è stato ribattezzato – è un diplodocide , un dinosauro dal collo lungo, con una coda a forma di frusta altrettanto allungata. Questo esemplare è sempre stato considerato uno dei dinosauri più lunghi comparsi sulla Terra, ma l'ultima ricerca dimostra che «effettivamente questo è il dinosauro più lungo mai studiato e lo si può affermare grazie alla ricostruzione di uno scheletro estremamente ricco di parti», ha spiegato Brian Curtice, un paleontologo al Museo di Storia Naturale dell'Arizona che ha guidato la ricerca ancora in atto.

Il dinosauro in questione dunque, sarebbe stato più lungo di un altro contendente al record, il Diplodocus, il quale probabilmente raggiungeva una lunghezza di 33 metri (come sosteneva uno studio del 2006 relativo a un esemplare noto come Seismosaurus che si trova nel New Mexico Museum of Natural History, sul quale sono stati fatti studi pubblicati su Science Bulletin).

La ricerca sul Supersaurus tuttavia, non è ancora stata pubblicata, ma è stata presentata online alla recente Conferenza annuale della Society of Vertebrate Paleontology.

L'insalata di ossa. Va detto che lo studio sul Supersaurus è ormai in corso da quasi 50 anni, da quando cioè venne alla luce il primo esemplare nel 1972 in un «letto di ossa che sembrava un'insalata di ossa», ha detto Curtice. A quel tempo non fu chiaro immediatamente se quelle ossa appartenessero ad un solo animale o a più esemplari. Quando vennero alla luce, tuttavia, la notizia fece il giro del mondo perché i singoli elementi fossilizzati indicavano la presenza di un dinosauro davvero gigantesco.