Come difendersi dall'aggressione di un orso?

•Non seguite le tracce dell'orso: rispettate il suo bisogno di tranquillità.

•Se avvistate da lontano un orso, godetevi la scena: non tentate di avvicinarlo.

•Vicino alle baite, custodite gli avanzi dei pasti in modo che l'orso non possa raggiungerli.

•Quando attraversate boschi dove è segnalata la presenza di un orso, fate un po' di rumore camminando. L'orso ha sensi molto sviluppati, ed evita l'uomo quando ne avverte la presenza.

•Se l'orso si alza in piedi e annusa è solo per identificare meglio ciò che lo circonda, non è un segno di aggressività.

•Se incontrate dei cuccioli, allontanatevi con cautela ripercorrendo i vostri passi.

•Se lo incontrate a breve distanza, stare calmi e non allarmate l'orso gridando o facendo movimenti bruschi.

•Se opportuno tornate indietro lentamente, non correte. La corsa può indurre un inseguimento, come succede spesso con i cani.

•Per quanto vi possa sembrare bizzarro, siete voi a dover lasciare all'orso una via di fuga - un percorso sicuro per allontanarsi - altrimenti si sentirà in trappola...