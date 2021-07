Domande e risposte. Come ci sono arrivati? E soprattutto, a quando risalgono? Le ipotesi dei ricercatori si trovano nello studio pubblicato su Frontiers in Ecology and Evolution , e anche negli atti della Goldschmidt Conference di Yokohama , dove il primo autore Thomas Tütken ha di recente presentato i risultati.

Lo scavo dove sono stati ritrovati i denti di squalo è in uno dei luoghi più antichi di Gerusalemme, se non il più antico: la Città di David, che oggi si trova nei sobborghi del quartiere a maggioranza palestinese di Siloam e che costituiva, durante l'Età del bronzo, il nucleo originario della città, e la prima area a venire colonizzata. I denti sono stati ritrovati in una cantina insieme ad altri rifiuti alimentari, soprattutto ossa di pesce, e a ulteriori materiali di scarto (per esempio i cocci di un vaso).

Il problema di questi reperti sta appunto nei denti di squalo: cosa ci facevano lì? La soluzione è arrivata quando il team si è reso conto che stava dando per scontato che fossero contemporanei agli altri resti, e che fossero rifiuti alimentari di qualche tipo. Un'analisi più approfondita, con tanto di datazione radiometrica basata sugli isotopi di stronzio e ossigeno, ha invece rivelato che i denti non risalgono a 3.000 anni fa, ma al Cretaceo, circa 80 milioni di anni fa, e che dunque non sono denti, ma fossili di denti.

Oggetti da collezione. Questo spiega anche come mai i reperti si trovino in un'area che non ha accesso diretto al mare: sono stati trasportati, probabilmente, scrivono gli autori, perché erano oggetti da collezione o avevano un qualche valore economico. Il problema è che non esistono prove dirette che confermino questa ipotesi: per ora rimane la più plausibile, ma si continua a scavare in cerca di ulteriori conferme.