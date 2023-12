Anna-Laila Danielsen è una ricercatrice della Norwegian University of Science and Technology, ma ha anche esperienza in un'attività tipica del suo Paese: l'allevamento di renne, che i sami praticano da migliaia di anni secondo metodi tradizionali che prevedono una profonda conoscenza del territorio e del suo clima. E proprio quest'ultimo particolare è quello che sta creando grossi problemi agli allevatori (e alle loro renne), come Danielsen ha raccontato nella sua tesi di dottorato – una ricerca che da allora si è allargata e l'ha portata a confrontarsi sia con gli allevatori, sia con le autorità norvegesi, nel tentativo di capire come fare a mitigare i problemi causati dall'aumento delle temperature.

La scomparsa del ghiaccio. Il primo di questi problemi è che l'allevamento di renne in Norvegia è un'attività "mobile": i branchi vengono spostati in differenti aree del Paese a seconda del periodo dell'anno, per sfruttare le condizioni climatiche favorevoli. Questo prevede tra l'altro di percorrere sentieri che attraversano fiumi o laghi che d'inverno ghiacciano; ma l'aumento delle temperature sta ostacolando questo processo, troncando quindi i percorsi di migrazione delle renne. Non solo: ancora più pericolosi sono gli specchi d'acqua che congelano solo in superficie, perché le renne provano ad attraversarli rischiando così di rompere il sottile strato di ghiaccio e cadere nell'acqua gelida. Una delle soluzioni proposte per risolvere il problema è la costruzione di ponti che suppliscano alla mancanza di superfici stabili.