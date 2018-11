Comedy Wildlife Photography Awards 2018: i vincitori

La Natura offre scorci di maestosa bellezza, immagini auliche e drammatiche, ma anche scene ironiche ed esilaranti: proprio su queste si concentra il concorso di fotografia animale che insieme diverte e fa riflettere, il Comedy Wildlife Photography Awards.

Il premio è nato per la necessità di sottolineare il lato più leggero e divertente della vita animale, in un panorama di concorsi seri, posati e prestigiosi; e allo stesso tempo per porre l'accento sull'importanza della conservazione animale (per questo la Born Free Foundation, che si occupa di questi temi, è partner del concorso). Le stesse creature che in queste foto ci fanno sorridere, sono minacciate dalla nostra disattenzione per l'ambiente, dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dalle nostre abitudini di consumo.

Le foto premiate nel 2018 sono state scelte tra migliaia di proposte in otto diverse categorie. Qui sotto una selezione delle nostre preferite, oltre alla vincitrice assoluta - a inizio pagina.

Kallol Mukherjee ha scoperto, dietro alla lente della fotocamera, un nuovo animale: il "rinopavone". | CWPA

Nella categoria dedicata alle Creature dell'Aria si è distinta questa foto di un gufo sospettoso. L'autore è il fotografo californiano Shane Keena. | CWPA

Questo orso grizzly (Ursus arctos horribilis) ha mal di testa, secondo l'interpretazione di Danielle D'Ermo, autrice dello scatto. Che tutto sommato sembra credibile. | CWPA

Sergey Savvi ha fermato in uno scatto il "tango marziale", cioè la lotta per le femmine, o per il territorio, tra due maschi di drago di Komodo (Varanus komodoensis Ouwens). | CWPA

Vincitrice della categoria dedicata agli scatti subacquei è Tanya Hoppermans, con questa foto di una verdesca (Prionace glauca) sorridente. | CWPA

Equilibri instabili. Tra le foto più apprezzata anche quella delle evoluzioni di uno scoiattolo, catturate dallo svedese Geert Weggen. | CWPA

Nella foto le due principali passioni di Roie Galitz, autore dello scatto: la fotocamera e gli animali selvatici che il fotografo naturalistico ama ritrarre. L'orso polare è alle prese con un nuovo hobby. | CWPA

Quando scappa... un piccolo gufo colto sul fatto da Arshdeep Singh (India), vincitore nella categoria dedicata ai ragazzi. | CWPA