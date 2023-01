Per un animale diventare impercettibili alla vista non è troppo difficile: ci sono tanti modi diversi per mimetizzarsi dai nemici. Farsi invisibili, però, è un processo molto più complesso: per questo le rane di vetro (anfibi appartenenti alla famiglia Centrolenidae) sono così eccezionali.

Non solo sono tra i pochissimi animali di terra a essere trasparenti: hanno anche la capacità di regolare in qualche modo questa trasparenza, rimanendo visibili durante il giorno e sparendo completamente di notte, quando dormono. Per farlo usano un sistema appena identificato, descritto in uno studio pubblicato su Science: tolgono di mezzo, anche se solo temporaneamente, i loro globuli rossi.