I dinosauri che divennero predatori acquatici

Ora, una ricerca pubblicata su Nature presenta la chiave per risalire, anche in presenza di pochi resti fossili, all'acquaticità di un dinosauro valutando la sua densità ossea. La ricerca è a cura di un team internazionale di paleontologi, tra cui gli italiani Matteo Fabbri (Field Museum di Chicago), Cristiano Dal Sasso (Museo di Storia Naturale di Milano), Simone Maganuco e Marco Auditore (collaboratori del Museo di Milano) e Gabriele Bindellini (Università degli Studi di Milano).

Per decenni i paleontologi hanno studiato l'evoluzione di alcuni dinosauri bipedi per dimostrare che a un certo punto alcuni misero le piume, e poi presero anche il volo, diventando uccelli . Ma un'altra tendenza evolutiva dei dinosauri è stata a lungo trascurata: la loro capacità di conquistare, oltre la terra e l'aria, anche l'ambiente acquatico.

Se la forma corporea di tutti questi animali può essere molto diversa, e parecchio lontana risulta la loro parentela, la densità ossea è una convergenza evolutiva, avendo la stessa funzione che, per un subacqueo, hanno i piombi per immergersi. Inoltre, il nuoto stesso favorisce l'irrobustimento delle ossa.

Le ossa dei Dinosauri acquatici. Lo studio si è svolto nei laboratori e tra le collezioni dei musei naturalistici di mezzo mondo, sezionando e osservando al microscopio le ossa di rettili, mammiferi e uccelli, sia fossili che attuali. Così si è scoperto che maggiore è la densità del tessuto osseo, più un animale è adattato a vivere e a nutrirsi in acqua. Ai due estremi ci sono quindi gli estinti rettili volanti (pterosauri) assieme agli uccelli, con ossa cave e leggerissime per volare, e gli spinosauridi , dinosauri che insieme a molti rettili marini preistorici non dinosauri, come pliosauri e mosasauri , cetacei e ippopotami attuali, avevano ossa quasi piene, con una cavità midollare strettissima o addirittura assente.

Il principio "diagnostico" che rivela l'adattamento all'acqua si basa sul fatto che i vertebrati terrestri diventati acquatici, come coccodrilli, cetacei e gli stessi pinguini, hanno immancabilmente ossa dense e spesse, come zavorra naturale per immergersi. I vertebrati volatori, come uccelli, pterosauri e pipistrelli presentano al contrario ossa cave per restare leggeri.

Lo Spinosaurus aegyptiachus aveva un muso allungato, come un coccodrillo, le narici poste in posizione arretrata e in alto sul cranio per respirare a filo d'acqua, arti palmati, colonna vertebrale molto flessibile e coda propulsiva per il nuoto. «Avere trovato ossa compatte anche in Baryonyx, che a differenza di Spinosaurus non aveva ancora evoluto particolari caratteristiche fisiche per il nuoto, è stata la prova che l'acquisizione di uno scheletro più denso ha rappresentato il primo passo per la conquista dell'acqua, anche nei dinosauri», afferma Simone Maganuco.

Dinosauri pescatori. «Ci siamo accorti per la prima volta del collegamento ossa dense-vita acquatica nei dinosauri, osservando lo Spinosaurus aegyptiachus, vissuto 100 milioni di anni fa», ricorda Cristiano Dal Sasso: «estraendo le sue ossa dalle sabbie del Sahara, in Marocco, avevo notato che all'interno erano compatte, senza cavità. E ora c'è la conferma dell'importanza di questa caratteristica attraverso i confronti fatti con centinaia di animali estinti e viventi.»

Tra gli spinosauridi, in base alla densità delle ossa, il genere Spinosaurus risulta quello più adatto a immergersi in acqua, ma il Baryonyx sembra già ben predisposto, nonostante abbia uno scheletro ancora poco modificato per il nuoto. © Marco Auditore / Nature

Si calcola che nella storia della vita almeno una trentina di volte i vertebrati terrestri indirizzarono la loro evoluzione verso l'ambiente acquatico per evitare l'affollata concorrenza predatoria sulle terre emerse. Non fecero eccezione i dinosauri del gruppo dei dinosauri teropodi , a cui appartengono i famosi Velociraptor e T. Rex e anche gli spinosauridi.

Stabilito che le lunghe spine sopra e sotto la coda, conferivano a questa una forma stretta e alta, a nastro o a pagaia, si è anche visto che la grande gobba a vela dello Spinosaurus non serviva all'animale per farsi notare nel periodo degli accoppiamenti, e nemmeno per acquisire calore dalla radiazione solare: era come una chiglia da imbarcazione messa capovolta, per dare stabilità sott'acqua, in modo da evitare il rollio del corpo mentre nuotava. Un dinosauro così non poteva quindi avere uno stile di vita anfibio, come un gigantesco ippopotamo, ma era una vera forma acquatica.

Quasi balene. Con gli ultimi ritrovamenti scheletrici si è visto che le zampe erano molto corte, proprio come nelle prime balene dentate. Quindi, se l'evoluzione dei dinosauri non fosse stata fermata dall'asteroide caduto 65 milioni di anni fa, i discendenti dello Spinosaurus sarebbero diventati forse sempre più affusolati fino a perdere completamente le zampe, come accadde più tardi a foche, balene e delfini. Ci sarebbero allora stati anche dinosauri a forma di pesce. Così come accadde, prima della loro esistenza, ai rettili marini ittiosauri.