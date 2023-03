I coleotteri che bevono dal sedere

L'Africa è piena di bidoni gialli: sono i contenitori con i quali le donne, all'alba, percorrono decine di chilometri per recarsi alla fonte più vicina a prendere l'acqua per le loro famiglie. Come quelle della foto, nel distretto del Wajir in Etiopia.



In Africa l'acqua è un diritto negato a 4 persone su 10, nonostante il sottosuolo africano sia ricchissimo di questa risorsa fondamentale per la vita. Ma per 6 milioni di africani l'acqua resta un miraggio: mancano i pozzi, i canali di irrigazione, le condutture, i servizi igienici.





Foto: © © REUTERS/Jakob Dall/Danish Red Cross/Handout