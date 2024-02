Che cos'è la malattia del cervo zombie? È pericolosa per l'uomo?

Come i cervi diventano zombi. La malattia del cervo zombie è causata, come quella della mucca pazza, da un prione, una molecola proteica "mutata" che è in grado di infettare le altre proteine trasformandole a sua immagine. Quando un cervo si ammala, la sua morte è certa: non esistono né cure né vaccini. E non è difficile individuare un animale infetto: sbava, si muove lentamente, inciampa, è letargico, e il suo sguardo è fisso e vitreo – il motivo per cui la patologia è stata soprannominata "dei cervi zombi". Negli ultimi mesi, sempre più cacciatori hanno notato esemplari di varie specie di cervo che mostravano questi sintomi, e sempre più spesso trovano i cadaveri degli animali malati. L'aspetto più frustrante per chi si occupa di questa patologia è che la recente esplosione era in qualche modo prevedibile: è da anni che la malattia del deperimento cronico si diffonde lentamente per gli Stati Uniti, senza che le autorità locali facciano nulla per fermarla, ed era inevitabile che prima o poi arrivasse anche in un'area densamente popolata.