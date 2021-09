I capodogli dei nostri mari

All'inizio di ottobre del 2017 un'imbarcazione dell'associazione Menkab avvistava alcuni capodogli (Physeter macrocephalus) al largo dell'Area marina protetta di Bergeggi, sul ponente ligure. «Per non disturbare gli animali, li abbiamo avvicinati con un drone», racconta Giulia Calogero, presidente di Menkab: «erano due adulti e un cucciolo: la mamma lo stava allattando». Un evento del genere nel nostro mare non si era mai visto ed è la prova che la porzione nord-occidentale del Santuario Pelagos, compreso fra Francia meridionale, Toscana e nord della Corsica, non è solo una zona di passaggio per questa specie. «Anche da noi i capodogli si incontrano e allevano i piccoli», afferma Calogero, «e per tutelarli al meglio decidemmo che era necessario ampliare le nostre conoscenze con un progetto ad hoc.»



Nello stesso periodo, al largo dell'isola di Caprera (nord-est della Sardegna) gli avvistamenti di cetacei stavano diventando sempre più frequenti. In questo tratto di mare, poco al di fuori del Santuario Pelagos, vivono sette delle otto specie che popolano il Mediterraneo. «Abbiamo deciso di monitorare la loro presenza con l'obiettivo di creare una IMMA, un'area di importanza per i mammiferi marini», spiega Ginevra Boldrocchi, biologa marina della One Ocean Foundation e dell'Università dell'Insubria.

Il progetto Catodon di Menkab, e quello sui cetacei di Caprera della One Ocean Foundation -finanziati con i fondi dell'iniziativa Perpetual Planet di Rolex, che in tutto il mondo supporta progetti per lo studio del Pianeta e la sua salvaguardia - nascono dunque per tutelare le creature più affascinanti del mare. In entrambi i casi le ricerche si concentrano nei canyon sottomarini: spaccature nel fondale profonde anche migliaia di metri, ricche di nutrienti che costituiscono la base dell'alimentazione dei cetacei. «Per avere un'idea più chiara della situazione, in collaborazione con l'Università di Genova abbiamo intensificato le attività di osservazione in autunno e in inverno», riprende Giulia Calogero: «gli obiettivi sono valutare lo stato di salute della popolazione di capodogli, stimare il numero di esemplari e tracciare i loro spostamenti nel Mediterraneo.» «Possiamo individuare i capodogli anche se nuotano a 1.500 metri di profondità», spiega Calogero. Merito dei sofisticati idrofoni a bordo delle imbarcazioni, microfoni che vengono calati a 15-30 metri e captano i "click" che questi cetacei emettono mentre cacciano. «Finché sentiamo il suo suono, sappiamo che l'animale è immerso e intento a cacciare i grandi calamari che vivono in profondità. Quando il rumore cessa significa che la caccia è finita e che sta tornando in superficie. Dobbiamo poi coglierlo quando emerge per fotografarlo e identificarlo.»

