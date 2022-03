I cani scontrosi imparano meglio di quelli socievoli?

Imparano per inferenza. Sanno cioè dedurre informazioni anche per via indiretta, per esclusione: se per esempio nascondiamo cibo in due luoghi, per poi mostrare a Fido quello in cui non c'è cibo, capirà che lo spuntino si trova nell'altro. Un altro esempio di inferenza sociale: se ci vedono indicare in una direzione, si rivolgono da quella parte. Altri animali - come i corvi - apprendono per inferenza, ma i cani sembrano possedere l'abilità straordinaria di usare l'uomo come strumento del loro apprendimento.

Foto: © Shutterstock