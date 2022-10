Al caldo si digerisce meglio. Le locuste passano gran parte del loro tempo in una forma innocua e soprattutto solitaria. Quando le condizioni sono favorevoli, però, escono da questo stato per diventare sociali, aggregandosi in sciami che possono comprendere decine di milioni di questi insetti (il più grosso mai registrato, che comparì sulle Montagne Rocciose nel 1875, ne comprendeva 3.5 milioni di milioni); gli sciami possono percorrere più di 100 km in un giorno, e consumare la stessa quantità di cibo di 35 persone.

Per capire in che modo questi insetti reagiranno al riscaldamento globale, il team di Arizona State ha costruito un modello informatico che combina le previsioni climatiche per i prossimi decenni con la fisiologia delle locuste, e in particolare la loro capacità di digerire il cibo in ambienti diversi. Non di ingerirlo: quello le locuste lo fanno indipendentemente dalla temperatura, e se serve sono in grado di tenerlo in pancia non digerito per qualche tempo, in attesa di spostarsi in un'area più favorevole per la digestione – e quindi più calda.