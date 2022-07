Il calamaro giurassico che cacciava con le ventose

Fossili in 3D. Il fossile protagonista dello studio è stato rinvenuto nel sudest della Francia, nel Lagerstätte (una formazione particolarmente ricca di fossili) di La Voulte-sur-Rhône. Il sito risale a circa 165 milioni di anni fa, in pieno Giurassico, ed è particolarmente importante non solo perché contiene una grande quantità di fossili di creature marine preistoriche, ma soprattutto per come le conserva. Normalmente, infatti, quando un animale si fossilizza la prima cosa che perde sono i tessuti molli, che si decompongono e non lasciano traccia nella roccia.

In mezzo al mar… Questo ha permesso di ricostruire l'aspetto e la fisiologia di Vampyronassa in grande dettaglio, grazie anche all'uso di raggi X per studiare la struttura intera dell'animale (altrimenti "coperta" dal tessuto molle fossilizzato). In questo modo, il team della Sorbona che ha condotto lo studio ha potuto stabilire che l'animale era un predatore abissale: i suoi otto tentacoli erano coperti di ventose, e due di questi in particolare erano più lunghi e grossi, e venivano probabilmente usati per immobilizzare le prede nella colonna d'acqua – fondamentale per un animale che andava a caccia in alto mare, in mezzo al nulla, e doveva quindi affidarsi esclusivamente ai suoi muscoli per non farsi sfuggire il cibo.