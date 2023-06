L'ultima proposta in ordine di tempo arriva dal Plymouth Marine Laboratory, dove un gruppo di ecologi guidati da Penelope Lindeque hanno scoperto che i mitili eduli (Mytilus edulis), molluschi bivalvi parenti stretti delle nostre cozze, "sequestrano" le microplastiche dall'acqua in cui vivono e le immagazzinano nelle loro feci. Lo studio è pubblicato su Science .

Come si fa a risolvere il problema delle microplastiche negli oceani di tutto il mondo? Se avessimo una risposta non saremmo qui ma a salvare il mondo: l'onnipresenza di minuscoli frammenti di plastica nelle acque del pianeta è una delle grandi questioni del nostro tempo, alla quale stiamo disperatamente cercando una soluzione.

Entrano in scena i mitili eduli: non solo sono "immuni" alle microplastiche, ma dopo averle ingerite le impacchettano insieme al resto delle sostanze di scarto del loro pasto, e le intrappolano quindi nelle loro feci. Le quali sono più facili da individuare e pulire, oltre a rendere le particelle innocue (almeno nel breve periodo: anche la cacca prima o poi si disgrega e le microplastiche che conteneva ritornano a circolare).

Risolvere alla fonte. La capacità dei mitili di sottrarre microplastiche all'ambiente e custodirle in una forma più comoda per noi umani è stata messa alla prova prima in laboratorio, poi in natura. In entrambi i casi, i mitili eduli si sono dimostrati in grado di assorbire (e togliere quindi dalla circolazione) fino a due terzi delle microplastiche presenti in acqua.

Il contributo dei singoli esemplari è relativamente modesto (circa 240 particelle di microplastica al giorno), ma secondo lo studio aumentando la concentrazione di mitili in un'area si potrebbe arrivare a cifre decisamente più interessanti: fino a 250.000 particelle all'ora. Dopodiché, se questo metodo si rivelasse applicabile su larga scala, rimarrebbe da risolvere il problema di come raccogliere le feci ricche di microplastiche dall'ambiente. E ovviamente, sarebbe ancora meglio se la smettessimo di produrre plastica in quantità industriali, e quindi di riempire il mare di microplastiche.