Il cleptoparassitismo è la particolare tendenza di alcuni animali di rubare letteralmente il cibo a un altro. Una pratica diffusa per esempio tra gli uccelli marini : fregate e stercorari, per esempio, hanno l'abitudine di costringere altri uccelli a rigurgitare le loro prede. Ebbene, tale tecnica di caccia nasconde dei rischi potenzialmente letali per queste specie: il nuovo studio pubblicato su Conservation Letters dimostra come la curiosa forma di parassitismo in questione sia un potenziale veicolo di trasmissione dell'influenza aviaria , a livello locale ma anche globale.

L'aviaria e gli uccelli marini. L'influenza aviaria H5N1 è comparsa per la prima volta nel 1996, ma è diventata particolarmente preoccupante dal 2021, quando in Europa e Africa è comparsa la variante 2.3.4.4b: è molto virulenta, con una grande capacità di diffusione, ma anche molto più pericolosa per la salute degli uccelli che la contraggono.Negli ultimi tre anni si è allargata a (quasi) tutto il mondo: nel 2021 è arrivata in Nord America, nel 2022 in Sud America e all'inizio del 2024 addirittura in Antartide.

Gli uccelli marini risultano particolarmente vulnerabili all'aviaria, un dato preoccupante per un gruppo di volatili già a rischio sopravvivenza per altri motivi. L'abitudine che più li espone al contagio è quella di riunirsi in grandi gruppi, soprattutto durante la stagione degli amori: insiemi che diventano inevitabilmente potenziali bacini di diffusione del virus.