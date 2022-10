Scoperti batteri sotterranei che digeriscono il glutine

Il 30% dei microrganismi del Pianeta vive sottoterra, in luoghi ancora inesplorati nei quali le condizioni sono completamente diverse da quelle della superficie: si tratta quindi di forme di vita che hanno dovuto sviluppare adattamenti altrettanto differenti per sopravvivere negli abissi, dove la luce del sole non arriva e le piante non possono crescere. Ed è proprio in uno di questi luoghi, un sistema di caverne profonde centinaia di metri che si trovano in Algeria e che finora erano rimaste inesplorate, che un team dell'università svedese di Umeå ha scoperto alcuni batteri ancora sconosciuti con una proprietà che potrebbe essere d'interesse anche per noi umani: la capacità di digerire il glutine. Lo studio che li descrive è pubblicato su Microbiology Spectrum.

A caccia di batteri. Grotte e caverne sono fondamentali per lo studio di certe forme di vita, perché rappresentato un ingresso al loro mondo sotterraneo. In particolare negli ultimi 10 anni, la speleologia ha conosciuto un vero e proprio boom, perché le caverne inesplorate nel mondo sono ancora tantissime, e potrebbero ospitare forme di vita ancora ignote. Le caverne descritte in questo studio si trovano in Algeria, il Paese africano nel quale se ne trovano di più: il team svedese (ma guidato da uno studente algerino in trasferta a Umeå) ne ha esplorate 10 distribuite in cinque diverse regioni dell'Algeria, andando specificamente in cerca di microrganismi. Qui hanno trovato diversi batteri del genere Bacillus, lo stesso a cui appartiene il batterio dell'antrace ma anche uno di quelli più studiati in astrobiologia per la capacità dei suoi membri di sopravvivere in condizioni estreme.