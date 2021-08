L'antibiotico-resistenza, ossia la capacità di alcuni batteri di sopravvivere e moltiplicarsi causando un'infezione nell'ospite nonostante l'uso di antibiotici, è unanimemente definita "una delle principali minacce sanitarie al mondo": non tranquillizzano quindi i risultati di uno studio pubblicato su Frontiers in Ecology and Evolution, che ha rilevato geni di resistenza agli antibiotici nel microbioma della pancia di lemuri che vivono a stretto contatto con gli umani. «Anche se al primo impatto sono risultati preoccupanti, questa scoperta può invece avere anche dei risvolti positivi e permetterci di utilizzare la scienza del microbioma per affinare le cure veterinarie e le attività di conservazione della fauna selvatica», tiene a sottolineare Sally Bornbusch (Duke University, Durham, USA), coordinatrice dello studio.

Fatti più in là. Lo studio ha confrontato dieci diverse popolazioni di lemuri: sette selvatiche, due appartenenti a centri di ricerca in Madagascar e Stati Uniti, e una di animali da compagnia tenuti in Madagascar. L'antibiotico-resistenza sviluppata si è rivelata direttamente proporzionale alla vicinanza agli umani: negli esemplari che vivevano liberi non sono quasi stati rilevati geni di resistenza agli antibiotici, mentre in quelli dei centri di ricerca la loro presenza era 25 volte superiore, e in quelli tenuti come animali da compagnia 35 volte superiore.

Parte del motivo sarebbe l'assistenza veterinaria e la conseguente assunzione di antibiotici da parte degli animali: sia gli esemplari che vivono nei centri di ricerca, sia quelli tenuti come animali da compagnia, vengono curati quando contraggono un'infezione, al contrario dei loro simili che vivono in libertà e che non sono mai entrati in contatto con un farmaco.

Ambienti contaminati. Tuttavia alcuni esemplari che non avevano mai o quasi mai ricevuto cure veterinarie hanno ugualmente sviluppato geni di resistenza agli antibiotici, a dimostrazione che è sufficiente che i lemuri condividano l'ambiente con umani e animali domestici per entrare in contatto con oggetti contaminati da antibiotici. L'influenza umana è pervasiva: allevamenti, pascoli e turismo sono attività connesse a un aumento nel numero dei geni di resistenza nelle popolazioni di lemuri che vivono in prossimità, geni che sono invece inesistenti negli animali che vivono in ambienti vergini.