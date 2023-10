Il "lato positivo" della vicenda è che il continuo ritirarsi del litorale ha riportato alla luce reperti fossili molto rari, come i resti di un antenato dei mammiferi vissuto 180 milioni di anni fa, che il National Parks Service ha definito: «la più importante scoperta di quest'anno negli Stati Uniti nell'ambito della paleontologia dei vertebrati». L'NPS ha annunciato il ritrovamento in un comunicato stampa , mentre i fossili non sono ancora stati studiati e descritti.

È dal 2000 che l'area sudoccidentale degli Stati Uniti attraversa un periodo di pesante siccità , dopo essere stato dichiarato in secca il lago Mead, il più grosso serbatoio d'acqua del Paese, altri grandi laghi sono in crisi idrica: per esempio la capacità del lago Powell, che si trova tra Utah e Arizona, è calata del 7% negli ultimi cinquant'anni.

I paleontologi del National Parks Service, quindi, hanno dovuto sfruttare una breve finestra di circa quattro mesi durante la quale i fossili erano più esposti: in quel periodo hanno fatto in tempo a scavare quintali di roccia e a riportare i reperti al Prehistoric Museum di Price, nello Utah, dove i fossili verranno "liberati" dalla matrice rocciosa e analizzati nel dettaglio.

Siccità e fossili. Quello che sappiamo per ora è che i resti, ritrovati tra l'altro nei pressi di un'area già nota per le sue impronte fossili, appartengono a diversi esemplari di Tritylodontidae: animali erbivori e a sangue caldo, non ancora mammiferi ma strettamente imparentati con loro, e che per qualche milione di anni hanno anche convissuto con i primi mammiferi veri e propri.

Si sono estinti nel Cretaceo, e non hanno quindi fatto in tempo ad assistere all'estinzione di massa che spazzò via i dinosauri e permise ai mammiferi di "esplodere" dal punto di vista evolutivo. Non è la prima volta che l'abbassamento del livello delle acque di una massa d'acqua a causa della siccità ci regala reperti di questo tipo: lo scorso luglio, in Texas, dal fiume Paluxy è emersa quella che si è rivelata una delle collezioni di tracce fossili più ricche del mondo.