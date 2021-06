Lo Yemen è uno dei Paesi più poveri del mondo (fonte: International Monetary Fund ), nel quale la principale fonte di sostentamento è la pesca. Quello che è successo a un gruppo di pescatori locali qualche giorno fa, però, è una raccolta che sarebbe favolosamente redditizia in qualsiasi Paese del mondo: non capita tutti i giorni di tornare a riva con un carico di 120 kg di materiale che sono stati poi rivenduti per circa 1,5 milioni di dollari. La notizia della pesca miracolosa è stata riportata dalla BBC (video) e dall' India Times , e ha come protagonista una sostanza preziosissima e sempre più costosa anno dopo anno: l' ambra grigia , che qualcuno ironicamente chiama vomito di balena.

Il vomito della balena con i denti. La balena in questione è in realtà un capodoglio, appartenente al sottordine degli Odontoceti, i cui membri, a differenza delle balene propriamente dette (i Misticeti), hanno i denti e non i fanoni. Moby Dick era un capodoglio, ma la "balena dentata" di questa storia è famosa per un altro motivo, che è poi lo stesso da cui deriva il suo nome. Per proteggere le mucose intestinali dalle parti non digeribili dei molluschi di cui si nutre, il capodoglio produce una secrezione a base di una molecola chiamata ambreina; questa sostanza avvolge i frammenti indigesti, si indurisce e "accompagna" così gli scarti fuori dal corpo - insieme alle feci oppure sotto forma di rigurgito. Noi esseri umani abbiamo deciso di chiamare questo scarto organico ambra grigia: nel corso della nostra storia l'abbiamo usata in un'infinità di modi diversi, ma oggi è particolarmente ricercata nella produzione di profumi, perché è in grado di fissare un aroma e farlo durare più a lungo.