Allevamenti di carnivori: serbatoi di malattie

Una delle cose che abbiamo imparato a nostre spese negli ultimi due anni è che tenere troppi animali tutti insieme senza controlli sanitari non è solo crudele e inumano, ma anche pericoloso, perché "assembramenti" di questo tipo sono il perfetto terreno di coltura per le zoonosi, quelle malattie che si sviluppano negli animali e poi "saltano" agli esseri umani. Un nuovo studio dell'università di Cambridge rivela un dettaglio che ancora non conoscevamo relativo a una serie di animali da allevamento: i carnivori, che hanno un sistema immunitario che li rende più vulnerabili a certe infezioni e quindi più pericolosi anche per noi umani. I risultati dello studio sono pubblicati su Cell Reports.

Carnivori senza proteine. Quando pensiamo agli animali da allevamento la nostra mente corre immediatamente ai grossi ruminanti (bovini, pecore, capre), o magari ai cavalli, ai maiali o a certi volatili. Ci dimentichiamo però che ci sono anche parecchi carnivori che vengono allevati per i motivi più svariati: l'esempio più facile è quello del visone, usato come animale da pelliccia, oltre ovviamente a cani e gatti. Clare Bryant, prima autrice dello studio, e il suo team, hanno condotto un'analisi del genoma di questi animali e hanno scoperto un dettaglio finora sconosciuto: tutti i carnivori (o almeno quelli che alleviamo o teniamo come animali domestici) hanno tre particolari geni che sono disattivati, e non svolgono dunque il loro compito, che è quello di produrre particolari proteine, chiamate inflammasomi, che sono fondamentali per combattere diverse infiammazioni - in questo caso quelle dell'apparato digerente.