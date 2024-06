La radioattività rimase a lungo un mistero, persino per chi dedicò la vita intera a studiarla. Se Becquerel era inizialmente convinto che fosse un tipo di fosforescenza, i coniugi Curie ipotizzarono, per breve tempo, che certi elementi potessero assorbire raggi X e rilasciarli in un secondo momento sotto forma di radioattività. Ma l'incertezza era la vera meraviglia di quel periodi scoperte: parlando di onde radio, per esempio, persino Guglielmo Marconi (in piedi nella foto), che nel 1909 vinse il Nobel per il suo lavoro, ammise candidamente in un'intervista di non avere idea di come fosse riuscito a trasmetterle al di là dell'Atlantico. Secondo la fisica classica non avrebbero dovuto coprire distanze così notevoli! Solo più tardi si sarebbe scoperto il ruolo riflettente dei gas ionizzati dell'alta atmosfera.

Foto: © Contrasto